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Новые подробности о неисправности в вертолете "Ясур"
19.05.2023 19:30 Алина Груднева

Новые подробности о неисправности в вертолете "Ясур"

Вечером, 19 мая, появились новые подробности относительно неисправности в вертолете "Ясур".

Ими поделился корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.

Предварительные результаты расследования показали, что выявлена неисправность в двигателе.

В воскресенье будет начата проверка двигателей. Вертолет, признанный исправным, сможет вернуться в строй.

Ранее командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар принял решение остановить полеты вертолетов "Ясур" до окончания проверки технических неисправностей.

Неполадки обнаружили в среду вечером в одном из воздушных суден во время плановых учений.

 

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