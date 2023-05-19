



Новые подробности о неисправности в вертолете "Ясур"

Вечером, 19 мая, появились новые подробности относительно неисправности в вертолете "Ясур".



Ими поделился корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.



Предварительные результаты расследования показали, что выявлена неисправность в двигателе.



В воскресенье будет начата проверка двигателей. Вертолет, признанный исправным, сможет вернуться в строй.



Ранее командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар принял решение остановить полеты вертолетов "Ясур" до окончания проверки технических неисправностей.



Неполадки обнаружили в среду вечером в одном из воздушных суден во время плановых учений.



