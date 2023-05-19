Новости » Происшествия
Полеты вертолетов "Ясур" остановлены из-за технической неисправности
19.05.2023 12:25 Алина Груднева

Полеты вертолетов "Ясур" остановлены из-за технической неисправности

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар принял решение остановить полеты вертолетов "Ясур" до окончания проверки технических неисправностей.

Неполадки обнаружили в среду вечером в одном из воздушных суден во время плановых учений.

По словам представителя ЦАХАЛа, после обнаружения неисправности вертолет приземлился на базе в центре страны.

В результате инцидента никто не пострадал. Ущерб вертолету не причинен. Начато расследование.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы