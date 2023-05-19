



Полеты вертолетов "Ясур" остановлены из-за технической неисправности

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар принял решение остановить полеты вертолетов "Ясур" до окончания проверки технических неисправностей.



Неполадки обнаружили в среду вечером в одном из воздушных суден во время плановых учений.



По словам представителя ЦАХАЛа, после обнаружения неисправности вертолет приземлился на базе в центре страны.



В результате инцидента никто не пострадал. Ущерб вертолету не причинен. Начато расследование.



