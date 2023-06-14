



Немец с помощью пустой пластиковой бутылки заработал 44 тысячи евро

Жителя немецкого города Кельн приговорили к десяти месяцам тюрьмы за мошенничество с автоматом по приему пластиковых бутылок, сообщает Local.



Предприимчивый немец сконструировал и установил на оборудовании магнитный датчик, временно выводивший из строя устройство для смятия бутылок. Так “изобретателю” удалось сдать одну и ту же бутылку 177 тысяч раз и выручить за нее 44 тысячи евро.



В компании, владеющей автоматами, долго не замечали обмана. Полиция заинтересовалась происходящим только после жалобы от неизвестного.