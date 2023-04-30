Неизвестный представился Лепсом и пообещал устроить “худший день в Петербурге”
В аэропорт Пулково позвонил неизвестный аноним, представившись Григорием Лепсом.
"Я прилетел из Уфы и планирую напасть на сотрудников полиции в Пулково, совершить теракт и поджог!", – сказал хулиган и “пообещал устроить самый худший день в Петербурге”.
После звонка в аэропорту срочно усилили меры безопасности и провели осмотр здания Взрывного устройства или других угроз не нашли. Спустя час аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Теперь полиция пытается установить личность звонившего.