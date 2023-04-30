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Неизвестный представился Лепсом и пообещал устроить “худший день в Петербурге”
30.04.2023 20:50 Наталья Богинская

Неизвестный представился Лепсом и пообещал устроить “худший день в Петербурге”

В аэропорт Пулково позвонил неизвестный аноним, представившись Григорием Лепсом.

"Я прилетел из Уфы и планирую напасть на сотрудников полиции в Пулково, совершить теракт и поджог!", – сказал хулиган и “пообещал устроить самый худший день в Петербурге”.

После звонка в аэропорту срочно усилили меры безопасности и провели осмотр здания Взрывного устройства или других угроз не нашли. Спустя час аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Теперь полиция пытается установить личность звонившего.

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