



Неизвестный представился Лепсом и пообещал устроить “худший день в Петербурге”

В аэропорт Пулково позвонил неизвестный аноним, представившись Григорием Лепсом.



"Я прилетел из Уфы и планирую напасть на сотрудников полиции в Пулково, совершить теракт и поджог!", – сказал хулиган и “пообещал устроить самый худший день в Петербурге”.



После звонка в аэропорту срочно усилили меры безопасности и провели осмотр здания Взрывного устройства или других угроз не нашли. Спустя час аэропорт возобновил работу в штатном режиме.



Теперь полиция пытается установить личность звонившего.