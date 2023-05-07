



"На меня напали, я защищался". Версия застрелившего Диара Омри



Подозреваемый в убийстве 19-леетнего Диара Омри заявил через своего адвоката, Надава Гринольда, что он опасался за свою жизнь и защищался



Гринольд сказал: "Это очень печальный случай ссоры на дороге. Мой клиент - молодой человек, солдат страны, бывший боец Голани, резервист, который всего несколько дней назад вернулся домой после защиты границ страны. Мой клиент утверждает, что на него напали, и он был вынужден защищаться, опасаясь за свою жизнь. Любые попытки приписать националистический мотив несостоятельны и не имеют никакого отношения к реальности. Мы предоставим полиции возможность делать свою работу и расследовать это дело".



В Ган-Нер этот инцидент подвергся резкой критике. Некоторые жители заявили, что это был "серьезный поступок" и что подозреваемый "не должен был доставать пистолет". Это была физическая конфронтация, которая не требовала и не давала ему права на это".



Насколько известно, конфронтация между ними началась на заправке возле Ган-Нер - и оттуда переместилась на дорогу. Словесный спор вскоре перерос в физическое насилие, которое закончилось стрельбой со смертельным исходом.