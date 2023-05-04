



Масштабный пожар в Тюменской области: Огонь тушат вертолетами

В Тюменской области вспыхнул масштабный пожар в районе села Успенка. Возгорание пытаются потушить более 120 человек, более 50 единиц техники и два вертолета Ми-8 с водосливным устройством, пишут российские СМИ.



По прибытии на происшествия спасатели из 30 жилых домов села Успенка эвакуировали 79 человек.



Глава Тюменского района Светлана Иванова призвала жителей населенного пункта покинуть свои дома, пока продолжается борьба с огнем.



По данным СМИ, огонь сначала пришел из Тугулимского района Свердловской области на границе с Тюменской областью. Работу пожарных усложняет сильный ветер, из-за которого огонь распространяется молниеносно.



Очевидцы рассказали, что огонь в Успенке перешел дальше на жилые дома.





