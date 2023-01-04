



Машина упала с 75-метровой скалы — все пассажиры выжили

Двое взрослых и двое детей 4 и 9 лет выжили в автокатастрофе после того, как их машина рухнула со скалы высотой 75 метров на трассе 1 в Северной Калифорнии. На место аварии прибыло множество спасателей, которые помогли вытащить их из разбитого автомобиля.



Инцидент произошел в понедельник утром в районе под названием Devil's Slide к югу от Сан-Франциско.



"Аварии на этом утесе не редкость. Мы получаем много сигналов бедствия от водителей в этом месте, — сказал командир спасательных сил, прибывший на место автокатастрофы, — что редко, так это то, что у нас не так много выживших — выжившие в авариях такого типа очень редки".



По словам командира спасательных сил, дети были пристегнуты в автокреслах, которые остались целыми.



Причины крушения власти не нашли. Анализ систем автомобиля, которым была Tesla, показал отсутствие поломок и сбоев в работе и непричастность к серьезной аварии.



⁦@elonmusk⁩ Got me seriously wanting to buy a Tesla. Was on this rescue, 250 ft off Devils Slide, all occupants survived. #ThatsaTD pic.twitter.com/uCrlrAWsIX — Brock Sommerset (@BrockSommerset) January 3, 2023

Отец семейства был арестован по подозрению в покушении на убийство в ходе расследования.