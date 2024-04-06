



КСИР - Израилю: способ мести мы определим сами

В Иране стартовали похороны высокопоставленного члена Корпуса стражей исламской революции, который погиб в результате удара по Дамаску, который приписывается Израилю.



Начальник штаба КСИР Мохаммад Бакри разразился угрозами в адрес Иерусалима на похоронах.



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"Израиль должен знать, что ему конец и что его исчезновение близко", - сказал он.



По словам Бакри, резня, устроенная 7 октября в Израиле, якобы стала "роковой" и "ознаменовала поражение Израиля".



"Израиль утонул в трясине войны в Газе и не может отступить или продолжить ее. Враг пожалеет о содеянном. Способ мести определяем мы определим сами", - пригрозил он.



Ранее Иран привел в полную боевую готовностью свою армию. В освою очередь, США и Израиль готовятся к атакам со стороны Ирана.