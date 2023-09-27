



КНДР выдворит американского солдата, проникшего на территорию страны

Северная Корея депортирует американского солдата Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию страны около двух месяцев назад.



С тех пор он удерживался в КНДР под стражей.



В среду, 27 сентября, было решено выдворить американца из страны, несмотря на то, что тот просил убежища в Северной Корее. Когда именно его депортируют, не уточняется.



Кинг пересек границу 8 июля во время туристического тура по демилитаризованной зоне. Он проходил службу в Южной Корее в составе 1-й бронетанковой дивизии армии США. Причиной решение дезертировать он назвал "расистское обращение", которому якобы подвергался в армии. Его племянник сообщил позже СМИ, что у мужчины было серьезное психическое расстройство.