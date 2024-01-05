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КНДР совершила артобстрел в сторону Южной Кореи
05.01.2024 14:19 Алина Груднева

КНДР совершила артобстрел в сторону Южной Кореи

В пятницу, 5 января, Северная Корея у морской границы с Южной Кореи выпустила свыше 200 артиллерийских снарядов в море.

По данным информационного агентства Reuters, в итоге, жителям островов Йонпхендо и Пханнен было предписано эвакуироваться.

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"Это акт провокации, который усиливает напряженность и угрожает миру на Корейском полуострове", - сказали в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Позже в КНДР объявили, что провели артиллерийские стрельбы на море в ответ на учения, которые проводили Южная Корея и США в период с 29 декабря по 4 января.

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