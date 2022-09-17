



Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении режима прекращения огня

Погранслужба Киргизии заявила, что таджикская сторона открыла огонь по киргизским пограничникам заставы "Карамык".



В Киргизии подчеркнули, что Таджикистан нарушил договоренности о режиме прекращения огня. Об этом сообщает "Интерфакс".



"Нарушив в очередной раз все договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы "Карамык" Погранслужбы Киргизии", - заявили в ведомстве.



