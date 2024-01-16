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Извержение исландского вулкана ослабевает, но опасность сохраняется
16.01.2024 17:15 MIGnews.com

Извержение исландского вулкана ослабевает, но опасность сохраняется

Сегодня, 16 января извержение вулкана в Исландии, похоже, пошло на убыль, хотя власти и геологи предупредили, что опасность все еще сохраняется.

Поток раскаленной лавы в воскресенье достиг окраин Гриндавика, рыбацкого городка с населением около 4 000 человек, поджег три дома, но не причинил вреда людям, которых эвакуировали уже второй раз с ноября.

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На утренних видеозаписях уже не было видно признаков извержения расплавленной породы, хотя эксперты предупреждали, что новые трещины могут появиться в кратчайшие сроки.

"Это очень опасная зона, которая может повториться и в будущем", - сказал агентству Reuters Рикке Педерсен, возглавляющий исследовательскую группу Северного вулканологического центра, расположенного в Рейкьявике.


 

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