



Извержение исландского вулкана ослабевает, но опасность сохраняется

Сегодня, 16 января извержение вулкана в Исландии, похоже, пошло на убыль, хотя власти и геологи предупредили, что опасность все еще сохраняется.



Поток раскаленной лавы в воскресенье достиг окраин Гриндавика, рыбацкого городка с населением около 4 000 человек, поджег три дома, но не причинил вреда людям, которых эвакуировали уже второй раз с ноября.



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На утренних видеозаписях уже не было видно признаков извержения расплавленной породы, хотя эксперты предупреждали, что новые трещины могут появиться в кратчайшие сроки.



"Это очень опасная зона, которая может повториться и в будущем", - сказал агентству Reuters Рикке Педерсен, возглавляющий исследовательскую группу Северного вулканологического центра, расположенного в Рейкьявике.





