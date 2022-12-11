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Гонконг: медиамагната отправили в тюрьму за мошенничество
11.12.2022 20:39 Ольга Белозерова

Гонконг: медиамагната отправили в тюрьму за мошенничество

Джимми Лай, медиамагнат из Гонконга и миллиардер, был приговорен к пяти годам  и девяти месяцам тюремного заключения за мошенничество.

Как сообщает ВВС, суд признал господина Лая виновным в незаконной субаренде офисных помещений. Судья подчеркнул, что Лай не испытывает угрызений совести. 

75-летний мужчина недавно отбыл срок за участие в запрещенной в прошлом году акции протеста в память о жертвах резни на площади Тяньаньмэнь в Китае.

Сын осужденного разочарован тем, что Великобритания не делает больше, чтобы помочь миллиардеру, имеющему британское гражданство.

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