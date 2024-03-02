Новости » Происшествия
ФСБ добралась до украинцев в Приднестровье: вербуют путем шантажа
02.03.2024 21:43 Алина Груднева

ФСБ добралась до украинцев в Приднестровье: вербуют путем шантажа

ФСБ РФ вербует в непризнанном Приднестровье украинцев, которые незаконно пересекли границу.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Уточняется, что ФСБшники пытаются выведать у украинцев данные о военных объектах на границе с Приднестровьем. Также россияне шантажируют тех возвращением в Украине, если они не согласятся на найм в качестве постоянных информаторов.

"Это в очередной раз показывает, что "ПМР" лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути добирания", - отметили в центре.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы