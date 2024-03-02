



ФСБ добралась до украинцев в Приднестровье: вербуют путем шантажа

ФСБ РФ вербует в непризнанном Приднестровье украинцев, которые незаконно пересекли границу.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины.



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Уточняется, что ФСБшники пытаются выведать у украинцев данные о военных объектах на границе с Приднестровьем. Также россияне шантажируют тех возвращением в Украине, если они не согласятся на найм в качестве постоянных информаторов.



"Это в очередной раз показывает, что "ПМР" лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути добирания", - отметили в центре.