



Серийный убийца “Змей” Собхрай освобожден из непальской тюрьмы

Верховный суд Непала постановил освободить Чарльза Собхраджа, французского серийного убийцу, изображенного в сериале Netflix “Змей”, который был совершил серию убийств в Азии в 1970-х годах. 78-летний преступник, который находится в тюрьме в Непале с 2003 года за убийство двух иностранных туристов, будет освобожден по состоянию здоровья.



“Постоянное содержание его в тюрьме не соответствует правам заключенного”, – говорится в приговоре. “Если против него нет других незавершенных дел, суд распорядится о его освобождении к сегодняшнему дню и о возвращении в свою страну в течение 15 дней”.



“Собхрадж нуждается в операции на открытом сердце, и его освобождение соответствует закону об освобождении прикованных к постели заключенных, которые уже отбыли три четверти своего срока”, – говорится в приговоре.



После тяжелого детства и нескольких тюремных сроков во Франции за мелкие преступления Собхрадж начал путешествовать по миру в начале 1970-х годов и оказался в Бангкоке. Его образ действий заключался в том, чтобы очаровать и подружиться со своими жертвами, прежде чем накачивать их наркотиками, грабить и убивать. Он был связан с более чем 20 убийствами.



Его жертвы были задушены, избиты или сожжены, Убийца часто использовал паспорта своих жертв-мужчин, чтобы добраться до следующего пункта назначения.



Прозвище Собхраджа "Змей" произошло из-за его способности принимать другие личности, чтобы избежать правосудия. Это стало названием популярного сериала BBC и Netflix, основанного на его жизни.



Преступник был арестован в Индии в 1976 году и провел там 21 год в тюрьме с коротким перерывом в 1986 году, когда он сбежал и снова был пойман в индийском прибрежном штате Гоа.



Освобожденный в 1997 году, Собхрадж уехал на пенсию в Париж, но вновь появился в 2003 году в Непале, где его заметили в туристическом районе Катманду и арестовали. Суд приговорил его к пожизненному заключению за убийство американской туристки Конни Джо Бронзич в 1975 году. Десять лет спустя он также был признан виновным в убийстве канадской спутницы Бронзича. В тюрьме в 2008 году Собхрадж женился на дочери его непальского адвоката, которая на 44 года моложе его.