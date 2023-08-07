



Еще одно ЧП в Турции: Масштабный пожар на химическом заводе – видео

На химическом заводе в турецком Текирдаге 7 августа произошел значительный пожар. Отмечается, что к моменту вспышки можно было услышать звуки взрывов. Об этом сообщило телевизионное издание CNN Turk.



По информации СМИ, возгорание загорелось на территории химического завода, расположенного в промышленной зоне Большой в области Черкезской Текирдага. По некоторым данным, причиной пожара могли послужить взрывы на заводе.



Данных о пострадавших или погибших в результате этого пожара нет. Губернатор Текирдага, Азиз Йылдырым, подчеркнул, что неизвестно о жертвах среди людей. Он также отметил, что специалисты продолжают принимать все необходимые меры для тушения огня.



Напомним, что уже ранее в этот день в порту Коджаэли произошел взрыв во время загрузки судна зерном.