



Десятки граждан Малайзии спасены от торговцев людьми в Камбодже

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла в пятницу вернул из Камбоджи 24 малазийца, спасенных от торговцев людьми.



Абдулла сказал, что 65 из 148 пропавших без вести малазийцев были спасены и доставлены домой ранее, сообщает AP. Еще 29 человек все еще находятся в иммиграционных центрах в Пномпене и Сиануквиле.



По официальным данным, еще 30 пропали без вести.



Министр объяснил, что малайзийцы, в основном молодые люди, были заманены фальшивыми предложениями высокооплачиваемой работы в Камбодже и оказались в руках торговцев людьми.



Сайфуддин Абдулла не раскрыл подробности о том, как 24 спасенных малазийца были обманом отправлены в Камбоджу, и как долго они находились в ловушке.