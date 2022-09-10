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Десятки граждан Малайзии спасены от торговцев людьми в Камбодже
10.09.2022 03:38 Ольга Белозерова

Десятки граждан Малайзии спасены от торговцев людьми в Камбодже

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла в пятницу вернул из Камбоджи 24 малазийца, спасенных от торговцев людьми.

 Абдулла сказал, что 65 из 148 пропавших без вести малазийцев были спасены и доставлены домой ранее, сообщает AP. Еще 29 человек все еще находятся  в иммиграционных центрах в Пномпене и Сиануквиле. 

По официальным данным, еще 30 пропали без вести.

Министр объяснил, что малайзийцы, в основном молодые люди, были заманены фальшивыми предложениями высокооплачиваемой работы в Камбодже и оказались в руках торговцев людьми.

Сайфуддин Абдулла не раскрыл подробности о том, как 24 спасенных малазийца были обманом отправлены в Камбоджу, и как долго они находились в ловушке. 

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