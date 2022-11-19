



CNN увольняет продюсера Идриса Мухтара Ибрагима за твит с похвалой ХАМАС

CNN заявила, что разрывает контракт с продюсером-фрилансером в четверг после того, как были разоблачены сообщения, восхваляющие терроризм ХАМАСа и выражающие поддержку Гитлеру.



Ранее на этой неделе произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting сообщила о твитах Идриса Мухтара Ибрагима, который работал внештатным сотрудником и освещал ряд международных сюжетов для CNN, включая Израиль.



Например, Ибрагим стал соавтором статьи для статьи от 13 ноября о грядущей израильской коалиции. В тот же день редактор HonestReporting Акива Ван Конингсвельд опубликовал отчет, раскрывающий историю антисемитской риторики Ибрагима в Интернете, утверждая, что это "ставит под сомнение его способность беспристрастно освещать арабо-израильский конфликт".



Согласно скриншотам, предоставленным организацией, Ибрагим написал в Твиттере в 2014 году, что он "будет болеть за сборную Германии после того, как узнал, что Месси поддерживает Израиль. #teamHitler", хотя было неясно, шутил ли он.



В другом твите того же года Ибрахам похвалил членов палестинской боевой группировки ХАМАС, назвав их "современными борцами за свободу", которые "защищают свою землю". Ибрагим также сказал, что ХАМАС "имеет право на вооруженную борьбу".



CNN уволил Идриса Мухтара Ибрагима после того, как твит, в котором он пошутил, что он #TeamHitler, был разоблачен. CNN сообщил Fox News, что не знал о его прошлой риторике.



"Идрис работал внештатным сотрудником CNN. Мы не знали об этих твитах, которые были опубликованы до того, как мы начали с ним работать. Мы сообщили ему, что больше не будем с ним работать в будущем", — заявил представитель CNN.



В пятницу утром Ибрагим поделился извинениями за свои предыдущие твиты, заявив: "В 2014 году я написал несколько невежественных и оскорбительных твитов. Я сожалею о том, что сделал это, и безоговорочно извиняюсь за боль, которую мои слова причинили, особенно еврейской общине. Они были оскорбительными, и я должен взять на себя ответственность. Я был молод, плохо знаком с социальными сетями и выпалил".



Ибрагим начал работать внештатным продюсером на CNN International в 2015 году. Согласно странице его студенческой биографии , он тесно сотрудничал с корреспондентами CNN, такими как Джим Акоста.

