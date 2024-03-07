



Четыре мигранта погибли, 64 спасены на Канарских островах

Четыре мигранта были найдены мертвыми и 64 были спасены, когда лодка из Мавритании достигла Канарских островов Испании после опасного путешествия из Западной Африки, сообщила морская спасательная служба Испании.



Мигранты прибыли на остров Эль-Иерро поздно вечером во вторник, среди выживших - две женщины и девять несовершеннолетних, сообщили в службе.



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Два человека с плохим самочувствием были перевезены на вертолете в больницу на острове Тенерифе, а 14 других доставлены в местную больницу на острове Эль-Иерро для лечения в основном от переохлаждения и обезвоживания, говорится в сообщении местной службы спасения на сайте X.



По данным министерства внутренних дел Испании, за первые два месяца этого года на испанском архипелаге высадились почти 12 000 мигрантов, спасающихся от нищеты, конфликтов и нестабильности в Западной Африке.



Это более чем в шесть раз превышает число мигрантов, добравшихся до островов в прошлом году. Эль-Иерро, самый западный из Канарских островов, принимает на себя основную часть прибывающих.



Большинство мигрантов отплывают от побережья Мавритании на кустарных рыбацких лодках, известных как пироги, и в течение нескольких дней плывут против сильного ветра и атлантических течений. Тысячи людей выжили в этом рискованном путешествии, но многие погибают или пропадают без вести по пути, а их останки иногда находят на другом берегу Атлантики.

