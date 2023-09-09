



Через четыре дня: в Британии поймали сбежавшего из тюрьмы террориста

В Британии удалось поймать бывшего военнослужащего Даниэла Абеда Халифе, который сбежал из тюрьмы в Лондоне, спрятавшись под днищем автомобиля.



Его поиски длились четыре дня по всей стране, пока 9 сентября он не был пойман в районе Чизвика.



Он сбежал из тюрьмы "Уандсворт" 5 сентября. С тех пор велись его поиски по всей стране, порты и границы были закрыты, а в аэропортах начался хаос.



В тюрьме он ожидал суда по обвинениям в терроризме, установке муляжей бомб на военной базе и нарушении британского Закона о государственной тайне путем сбора и передачи информации вражескому государству - Ирану.



Обвиняемый был зачислен в армию в 2018 году и служил в казармах Министерства обороны Великобритании, собирая там секретную информацию. Суд над ним состоится в ноябре.