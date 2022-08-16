ЦАХАЛ: стрелок, убивший солдата, будет еще раз допрошен
Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ран Кохав прокомментировал гибель солдата в результате "дружественного огня" возле Тулькарма.
Соответствующее заявление он сделал в интервью Ynet.
"На данный момент невозможно с уверенностью сказать, что стрелявший солдат совершал процедуру ареста подозреваемого, в ближайшие часы мы узнаем остальные подробности", - сказал он.
Кохав подчеркнул, что стрелявший, сослуживец погибшего, будет допрошен.
"С другой стороны мы его поддержим в это трудное утро", - добавил он.
Ранее стрелок сказал своему начальству, что провел по уставу процедуру задержания, услышав шум и увидев приближающуюся подозрительную фигуру.
Напомним, что погибшего солдата приняли за террориста и открыли по нему огонь.
Напомним, что погибшего солдата приняли за террориста и открыли по нему огонь.