Стрельба возле Тулькарма: солдата ЦАХАЛа ошибочно приняли за террориста
Ночная стрельба неподалеку от города Тулькарм привела к гибели солдата ЦАХАЛа.
По последней информации стало известно, что один из военнослужащих покинул свой пост. Когда он возвращался, его ошибочно приняли за террориста и открыли огонь, о чем сообщает портал "Аруц Шева".
Семья солдата поставлена в известность. Обстоятельства происшествия выясняются.
"ЦАХАЛ выражает соболезнования семье", — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.
בעקבות פיגוע הירי באזור טולכרם: כוח צהלי נכנס עכשיו לעיר בניסיון למצוא את הרכב ממנו נורו היריות #القدس #فلسطين #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/Jh9WhtDPs0— דורון פסקין (@DoronPeskin) August 15, 2022