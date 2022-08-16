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Стрельба возле Тулькарма: солдата ЦАХАЛа ошибочно приняли за террориста
16.08.2022 08:57 Александр Юзовский

Стрельба возле Тулькарма: солдата ЦАХАЛа ошибочно приняли за террориста

Ночная стрельба неподалеку от города Тулькарм привела к гибели солдата ЦАХАЛа.

По последней информации стало известно, что один из военнослужащих покинул свой пост. Когда он возвращался, его ошибочно приняли за террориста и открыли огонь, о чем сообщает портал "Аруц Шева".

Семья солдата поставлена ​​в известность. Обстоятельства происшествия выясняются.

"ЦАХАЛ выражает соболезнования семье", — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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