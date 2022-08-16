



Стрельба возле Тулькарма: солдата ЦАХАЛа ошибочно приняли за террориста

Ночная стрельба неподалеку от города Тулькарм привела к гибели солдата ЦАХАЛа.



По последней информации стало известно, что один из военнослужащих покинул свой пост. Когда он возвращался, его ошибочно приняли за террориста и открыли огонь, о чем сообщает портал "Аруц Шева".



Семья солдата поставлена ​​в известность. Обстоятельства происшествия выясняются.



"ЦАХАЛ выражает соболезнования семье", — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.