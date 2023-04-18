



Блинкен заявил об обстреле дипломатического конвоя США в Судане

В понедельник в Судане был обстрелян дипломатический конвой США, но никто не пострадал, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ВВС.



“Эта акция была безрассудной, безответственной и, конечно же, небезопасной”, — сказал он журналистам в Японии после переговоров G7.



В Судане уже несколько дней идут кровопролитные бои между соперничающими силами.



По данным ООН, за три дня боев в Судане погибло около 185 человек и более 1800 получили ранения.



Представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что в настоящее время нет планов по эвакуации американского персонала, несмотря на сохраняющиеся проблемы безопасности и закрытие аэропорта Хартума, но призвал всех американцев относиться к ситуации “со всей серьезностью”.

