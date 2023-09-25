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Беспорядки во время молитвы в Тель-Авиве
25.09.2023 19:56 Алина Груднева

Беспорядки во время молитвы в Тель-Авиве

В Тель-Авиве группа ортодоксальных протестущих установила импровизированный гендерный разделитель во время массовой молитвы на площади Дизенгоф в начале Йом Кипура.

Это вызвало гнев со стороны несогласных с такой практикой.

В частности, были вывешены в качестве импровизированного барьера израильские флаги, чтобы отделить женщин от мужчин. Также активисты попытались сорвать молитву.

После стычки один светский демонстрант был задержан полицией примерно на три часа. После допроса его освободили.

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