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Скончалась легендарная французская певица Франсуаза Арди
12.06.2024 15:23 Алина Груднева

Скончалась легендарная французская певица Франсуаза Арди

Во вторник, 11 июня, на 81-м году жизни скончалась легендарная французская певица Франсуаза Арди.

Информацию о смерти подтвердил ее сын Тома Дюртон. 

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С 2004 года Арди боролась с лимфомой. В 2019 у нее диагностировали рак гортани.

Певица оглохла на одно ухо и объявила, что больше не сможет петь. Арди была ярой сторонницей того, чтобы во Франции узаконили эвтаназию.

Она считалась одной из ведущих исполнительниц музыкального стиля "йе-йе", а также была лицом модных домов Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, André Courrèges. Свой последний альбом под названием "Personne dʼautre" она выпустила в 2018 году.

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