



Massive Attack отменила концерт в Грузии из-за подавления акций протеста

Популярная британская группа Massive Attack отменила свое выступление в Грузии в знак протеста против нарушения властями страны основных прав человека.



Об этом говорится в официальном объявлении музыкального коллектива.



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Концерт Massive Attack должен был состояться 28 июня в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили.



"Выступление на принадлежащей государству Black Sea Arena могло бы быть расценено как одобрение насильственных мер против мирных протестов и гражданского общества. Избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных протестующих, активистов и оппозиционеров, а также законы, порочащие гражданское общество и отрицающие права ЛГБТ, противоречат всему, за что мы выступаем", - сказано в заявлении.



Музыкальный коллектив считает, что голоса грузинских протестующих должны быть услышаны на международной арене.