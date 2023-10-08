Разрешено к публикации имя погибшего офицера спецназа
Новости » Арабо-израильский конфликт
Жителям Метулы рекомендуют покинуть дома
08.10.2023 11:02 Алина Груднева

Жителям Метулы рекомендуют покинуть дома

После утреннего минометного обстрела, совершенного террористами "Хизбаллы", жителям Метулы на север Израиля рекомендуют покинуть свои дома в ближайшие часы.

"В соответствии с указаниями силовиков, жителей, присутствие которых в населенном пункте не требуется, просят найти альтернативные варианты пребывания за пределами района", - сказано в заявлении.

Жителям рекомендуют собрать "тревожную сумку", в которой должны быть одежда, туалетные принадлежности, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы