



Жителям Метулы рекомендуют покинуть дома

После утреннего минометного обстрела, совершенного террористами "Хизбаллы", жителям Метулы на север Израиля рекомендуют покинуть свои дома в ближайшие часы.



"В соответствии с указаниями силовиков, жителей, присутствие которых в населенном пункте не требуется, просят найти альтернативные варианты пребывания за пределами района", - сказано в заявлении.



Жителям рекомендуют собрать "тревожную сумку", в которой должны быть одежда, туалетные принадлежности, медикаменты и другие предметы первой необходимости.