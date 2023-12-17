



Завод по сборке ракет в школе UNRWA, вход в тоннель из детской комнаты

Бойцы ЦАХАЛа продолжают действовать в Газе; за последние сутки было атаковано около 200 целей

Бойцы бригады десантников совершили рейд на оперативную квартиру террористов в районе Саджаия, в ходе рейда были обнаружены оружие, боеприпасы, фугасы и гранаты. Кроме того, в детской комнате был обнаружен вход в тоннель.

צה"ל פרסם בתקשורת הבינלאומית כי במסגרת הלחימה בג׳באליה, ביצעו לוחמי צוות הקרב של חטיבת הנח״ל סריקות במרחב. באחת הסריקות, הלוחמים איתרו בתוך חדר הילדים הממוקם במרתף המבנה, פיר מנהרה מבצעי>> pic.twitter.com/U65Winw4Ct — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 17, 2023

Бойцы 646-й резервной бригады совершили рейд в районе школы UNRWA, где обнаружили станки для производства деталей ракет. Также возле школы были обнаружены три туннельные шахты.