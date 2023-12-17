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Завод по сборке ракет в школе UNRWA, вход в тоннель из детской комнаты
17.12.2023 13:01 Аркадий Бочаровский

Завод по сборке ракет в школе UNRWA, вход в тоннель из детской комнаты

Бойцы ЦАХАЛа продолжают действовать в Газе; за последние сутки было атаковано около 200 целей
Бойцы бригады десантников совершили рейд на оперативную квартиру террористов в районе Саджаия, в ходе рейда были обнаружены оружие, боеприпасы, фугасы и гранаты. Кроме того, в детской комнате был обнаружен вход в тоннель.


Бойцы 646-й резервной бригады совершили рейд в районе школы UNRWA, где обнаружили станки для производства деталей ракет. Также возле школы были обнаружены три туннельные шахты.

Фоторепортаж
Завод по сборке ракет в школе UNRWA, вход в тоннель из детской комнаты
Завод по сборке ракет в школе UNRWA, вход в тоннель из детской комнаты | Фото 1
Завод по сборке ракет в школе UNRWA, вход в тоннель из детской комнаты | Фото 2
Завод по сборке ракет в школе UNRWA, вход в тоннель из детской комнаты | Фото 3
Завод по сборке ракет в школе UNRWA, вход в тоннель из детской комнаты | Фото 4
Завод по сборке ракет в школе UNRWA, вход в тоннель из детской комнаты | Фото 5
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