



Второй представитель ХАМАСа преуменьшает значение переговоров в Каире

После аналогичных сообщений в ливанской газете "Аль-Маядин", официальный представитель ХАМАСа сообщил агентству Reuters, что на новом раунде переговоров о прекращении огня в Газе в Каире не было достигнуто никакого прогресса, вскоре после того, как египетские источники заявили, что в повестке дня были достигнуты успехи.



"Позиция оккупации не изменилась, и поэтому на переговорах в Каире нет ничего нового", - сказал Reuters представитель ХАМАСа, попросивший не называть его имени. "Пока нет никакого прогресса".



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В выходные в Иерусалиме министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал переговоры в Каире наиболее близкими к соглашению после ноябрьского перемирия, в рамках которого ХАМАС освободил десятки заложников.



"Мы достигли критической точки в переговорах. Если все получится, то большое количество заложников вернется домой", - сказал он израильскому армейскому радио.



