



Вооруженные палестинцы арестованы во время проникновения в Израиль

Армия обороны Израиля арестовала двух подозреваемых палестинцев у забора безопасности недалеко от Бака аль-Гарбия.

По данным ЦАХАЛа, один из них был вооружен автоматом.

Военные заметили нарушителей через камеры видеонаблюдения, когда двое мужчин пытались пересечь забор безопасности.

Палестинцев арестовали. В ходе обысков у одного из них в сумке был обнаружен самодельный пистолет-пулемет "Карло".

Их отправили на допрос. Неизвестно, планировали ли они нападение или хотели продать оружие.