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Вооруженные палестинцы арестованы во время проникновения в Израиль
18.09.2022 19:05 Алина Груднева

Вооруженные палестинцы арестованы во время проникновения в Израиль

Армия обороны Израиля арестовала двух подозреваемых палестинцев у забора безопасности недалеко от Бака аль-Гарбия.

 
По данным ЦАХАЛа, один из них был вооружен автоматом.
 
Военные заметили нарушителей через камеры видеонаблюдения, когда двое мужчин пытались пересечь забор безопасности. 
 
Палестинцев арестовали. В ходе обысков у одного из них в сумке был обнаружен самодельный пистолет-пулемет "Карло".
 
Их отправили на допрос. Неизвестно, планировали ли они нападение или хотели продать оружие.

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