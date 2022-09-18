Вооруженные палестинцы арестованы во время проникновения в Израиль
Армия обороны Израиля арестовала двух подозреваемых палестинцев у забора безопасности недалеко от Бака аль-Гарбия.
По данным ЦАХАЛа, один из них был вооружен автоматом.
Военные заметили нарушителей через камеры видеонаблюдения, когда двое мужчин пытались пересечь забор безопасности.
Палестинцев арестовали. В ходе обысков у одного из них в сумке был обнаружен самодельный пистолет-пулемет "Карло".
Их отправили на допрос. Неизвестно, планировали ли они нападение или хотели продать оружие.
לוחמי צה"ל עצרו שני מסתננים שברשותם נשק במרחב התפר.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 18, 2022
תצפיות צה"ל זיהו לפני זמן קצר שני חשודים שניסו לחצות את מרחב התפר סמוך למעבר באקה שבמרחב החטיבה המרחבית מנשה >> pic.twitter.com/aXbxcc0MHf