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Военный корреспондент walla: целью ХАМАСа была оккупация на длительный период
11.10.2023 08:55 Аркадий Бочаровский

Военный корреспондент walla: целью ХАМАСа была оккупация на длительный период



Военный корреспондент walla Амир Бухбут в интервью радио Галей Исраэль сообщил, что целью операции ХАМАСа “был не рейд, но длительная оккупация израильских поселений”.

Бухбут говорит: “Если это не было понятно общественности:
Более тысячи террористов, нагруженных оружием, пытались оккупировать территорию! Занимая населенные пункты и оставаясь на территории Государства Израиль, они не собирались отступать. Они пришли с большим количеством техники. Держали оборону. Они создавали позиции и рассчитывали, что впоследствии смогут ввести более крупные силы. В Израиле уничтожено более тысячи террористов!”

Бухбут сказал, что, согласно планам ХАМАСа, "за первой волной вторжения должны были последовать следующие".

 

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