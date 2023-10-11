



Военный корреспондент walla: целью ХАМАСа была оккупация на длительный период





Военный корреспондент walla Амир Бухбут в интервью радио Галей Исраэль сообщил, что целью операции ХАМАСа “был не рейд, но длительная оккупация израильских поселений”.



Бухбут говорит: “Если это не было понятно общественности:

Более тысячи террористов, нагруженных оружием, пытались оккупировать территорию! Занимая населенные пункты и оставаясь на территории Государства Израиль, они не собирались отступать. Они пришли с большим количеством техники. Держали оборону. Они создавали позиции и рассчитывали, что впоследствии смогут ввести более крупные силы. В Израиле уничтожено более тысячи террористов!”



Бухбут сказал, что, согласно планам ХАМАСа, "за первой волной вторжения должны были последовать следующие".



