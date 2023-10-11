



Во время визита Бена Гвира в Сдерот началась перестрелка

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил в своем заявлении перед полицейским участком Сдерота: “Я считаю, что сценарий Страж Стен-2 неизбежен”.



Среди прочего, отвечая на вопрос о задержках с созданием чрезвычайного правительства, Бен Гвир сказал: “ Я просил бы СМИ давать поменьше фейковых новостей. Мы находимся в состоянии войны, нет ни правых, ни левых, ни религиозных, ни светских. Я за чрезвычайное правительство, в которое мы включим всех”.



Во время пресс-конференции Бена Швира у полицейского участка большие силы безопасности были направлены на охрану территории. И вот, по последним данным в Сдероте началась перестрелка. Предполагается, что снова началось отражение атаки террористов.

