



Во Франции родственники заложников ХАМАС потребовали жестких действий от Макрона

На совместной пресс-конференции франко-израильских семей, чьи близкие пропали без вести после массовых убийств, устроенных ХАМАСом в приграничных населенных пунктах Газы и на вечеринке Supernova в пустыне, члены семей требуют от президента Франции Эммануэля Макрона более жесткого ответа.



"Я хочу, чтобы моя страна вернулась к тому, что было, я хочу, чтобы моя сестра вернулась, и все они хотят вернуть свою семью, все мы", - говорит Мейтар Журно, чья сестра, 24-летняя Карин, пропала без вести после участия в вечеринке Supernova. "Макрон, в твоих силах вернуть их домой".



Четыре семьи рассказали свои истории, в том числе истории двух разных молодых женщин, которые пришли на вечеринку Supernova и о которых ничего не было слышно с раннего утра субботы, 7 октября.



Одна из женщин рассказывает страшную историю своей семьи, включая мужа Охада, который был ранен, пытаясь защитить семью, и пропал без вести, а также 12-летнего Эйтана, которого террористы ХАМАСа увезли в Газу.



"Помогите нам, французское правительство, дайте нам хоть какую-то информацию", - говорит женщина.



Дафна Поснаски, которая работает представителем французских граждан в Израиле, говорит, что посольство молчит и не передает никакой информации.



По словам Поснаски, на 20:00 запланировано выступление Макрона по поводу французских пленников.