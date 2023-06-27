



В ООН призвали к ответственности тех, кто стоит за насилием в Иудее и Самарии

Совет Безопасности ООН призвал к ответственности виновных в насилии в израильско-палестинском конфликте в расплывчатом заявлении для прессы, которое, по-видимому, было смягчено из-за противодействия со стороны Соединенных Штатов.



“Члены совета выразили сожаление в связи с гибелью мирных жителей. Они напомнили о заявлении председателя, принятом 20 февраля 2023 года, включая их призыв к полному соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения”, — говорится в выступлении, которое зачитала посол ОАЭ в ООН Лана Нуссейбe перед сегодняшними ежемесячными слушаниями по израильско-палестинскому конфликту.



Заявление председателя от 20 февраля было сделано главным образом для того, чтобы осудить недавнее заявление Израиля о том, что он легализует девять незаконных аванпостов и продвигает планы строительства тысяч новых поселений в Иудее и Самарии.



Это заявление председателя было в значительной степени символическим, но оно было сделано впервые за девять лет по поводу израильско-палестинского конфликта. В то же время в нем отсутствовал обязательный характер резолюции, аналогичной принятой в 2016 году, которая более решительно осуждала израильские поселения.



Сегодняшние “пресс-элементы”, прочитанные Нуссейбе, имеют даже меньший вес, чем заявление председателя, и даже не зафиксированы на сайте ООН. Однако для их совместного использования по-прежнему требуется одобрение всех 15 членов Совета Безопасности.



Соответственно, заявление было смягчено по сравнению с первоначальным проектом, который был подготовлен в пятницу после закрытых консультаций, которые Совет Безопасности провел в пятницу с посланником ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом, дипломатом страны, фигурирующей в верхней панели, сообщает The Times of Israel, отметив, что США выступили против формулировок, более критичных по отношению к Израилю.



В материалах для прессы, зачитанных Нуссейбе, также говорилось, что члены Совета Безопасности “подчеркивают обязанности и обязательства израильских и палестинских властей бороться и осуждать терроризм во всех его формах в соответствии с международным правом. Они также подчеркивают важность привлечения к ответственности лиц, ответственных за такие акты насилия”.



“Члены Совета Безопасности призвали к дополнительным шагам по восстановлению прочного спокойствия и деэскалации напряженности и призвали все стороны воздерживаться от односторонних действий, которые еще больше нагнетают напряженность”, — добавилa Нуссейбе.



