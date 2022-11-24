



В Иерусалиме - десятки вызовов из-за обнаружения подозрительных предметов



После комбинированного теракта с применением взрывчатки в столице Израиля усилилась бдительность.



Со вчерашнего утра полиция получила десятки звонков от граждан, обеспокоенных подозрительными предметами, и различные сообщения о подозреваемых, которых видели по всему Иерусалиму.



В центре города, Меа Шеарим и других кварталах количество сообщений увеличилось. Полиция развернута по всему Иерусалиму и прибывает на каждое происшествие с рекордной скоростью вместе с полицейскими саперами, чтобы снять любые подозрения на теракт.



Полиция призывает к повышенной бдительности и призывает граждан продолжать без колебаний сообщать о любых необычных происшествиях на горячую линию 100.

