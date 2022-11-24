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В Иерусалиме - десятки вызовов из-за обнаружения подозрительных предметов
24.11.2022 07:30 Аркадий Бочаровский

В Иерусалиме - десятки вызовов из-за обнаружения подозрительных предметов


После комбинированного теракта с применением взрывчатки в столице Израиля усилилась бдительность. 

Со вчерашнего утра полиция получила десятки звонков от граждан, обеспокоенных подозрительными предметами, и различные сообщения о подозреваемых, которых видели по всему Иерусалиму. 

В центре города, Меа Шеарим и других кварталах количество сообщений увеличилось. Полиция развернута по всему Иерусалиму и прибывает на каждое происшествие с рекордной скоростью вместе с полицейскими саперами, чтобы снять любые подозрения на теракт.

Полиция призывает к повышенной бдительности и призывает граждан продолжать без колебаний сообщать о любых необычных происшествиях на горячую линию 100. 
 

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