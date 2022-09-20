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В Гуш-Эцион сработает сирена ракетной тревоги
20.09.2022 22:42 Алина Груднева

В Гуш-Эцион сработает сирена ракетной тревоги

Завтра, 21 сентября, Служба тыла активирует сирену ракетной тревоги в Гуш-Эцион.

 
Об этом сообщает представитель ЦАХАЛа. 
 
Система оповещения будет активирована в рамках учений по обеспечению готовности по всей стране к различным сценариям, включая ракетные обстрелы и проникновение террористов в Далият-аль-Кармель.
 
Сирена сработает завтра утром в районе Гуш-Эцион. Учения завершатся во второй половине дня.
 
В случае возникновения реальной угрозы, оповещение будет активировано дважды.

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