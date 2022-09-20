



В Гуш-Эцион сработает сирена ракетной тревоги

Завтра, 21 сентября, Служба тыла активирует сирену ракетной тревоги в Гуш-Эцион.

Об этом сообщает представитель ЦАХАЛа.

Система оповещения будет активирована в рамках учений по обеспечению готовности по всей стране к различным сценариям, включая ракетные обстрелы и проникновение террористов в Далият-аль-Кармель.

Сирена сработает завтра утром в районе Гуш-Эцион. Учения завершатся во второй половине дня.

В случае возникновения реальной угрозы, оповещение будет активировано дважды.