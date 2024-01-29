



В ЦАХАЛе подсчитали число убитых террористов в районе Хан-Юнис

Армия обороны Израиля ликвидировала более двух тысяч террористов ХАМАС в районе Хан-Юнис в ходе операции.



Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.



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По его словам, боевые действия в настоящее время сосредоточены на Хан-Юнис, который является оплотом ХАМАСа на юге Газы.



"Более 2000 боевиков ХАМАСа убиты на земле и под землей, в том числе сотни - только за последнюю неделю", - пояснил он.



По словам Хагари, многие командиры ХАМАС были убиты, бежали или сдались ЦАХАЛу, передавав ценную разведывательную информацию.