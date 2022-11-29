



У террориста было разрешение на работу, раньше он работал в Рами Леви

В израильской прессе опубликованы данные о террористе, совершившем наезда Кохав-Яаков.



Террорист, совершивший теракт сегодня утром в Кохав Яаков - Рани Абу-Али, 45 лет из палестинской деревни Бейтуния, расположенной к юго-западу от Рамаллы.



У Абу-Али было разрешение на работу в Ариэле, хотя, как и в случае с нападением в городе две недели назад, теракт произошел в месте, не требующем разрешения. Кроме того, он работал в филиале "Рами Леви" в Шаар-Биньямин. По имеющимся данным, около шести месяцев назад он был уволен.



