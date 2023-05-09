



Три ликвидации за секунды, атака 40 самолетов: новая операция в Газе

ЦАХАЛ начал операцию "Щит и стрела", в ходе которой 40 истребителей, беспилотных самолетов и вертолетов одновременно нанесли удары по Газt, и менее чем за минуту в разных местах были ликвидированы три высокопоставленных сотрудника "Исламского джихада".



В городе Газа были убиты Халиль Бахитини, командующий северным регионом террористической организации в секторе Газа, и Тарек Изз эд-Дин, отвечавший за связь между организацией в Газе и террористами организации в Иудее и Самарии. В то же время был сорван Барфих Джахад Анам, один из ветеранов террористической организации, занимавший пост секретаря военного совета организации.





"Это очень сложный воздушный удар в самом центре застроенного района", - пояснил пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари. "Мы говорим о профессионализме в планировании и точности в исполнении. Здесь планирование с помощью пинцета, атака в сердце городской застройки, в месте с очень высокой плотностью населения".



منزل عائلة غنام الذي دمرته طائرات الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة، فجر اليوم. pic.twitter.com/HzzrX6gnP3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 9, 2023

По его словам, все трое были убиты в квартирах, в которых они находились, причем между нападениями прошло несколько секунд. Он также сообщил, что уже в месяц Рамадан начался сбор разведданных об этих троих, но до сих пор оперативные условия не созрели для проведения ликвидаций. Из-за этого начало операции было отложено со вторника, после массированного обстрела из Газы."Мы достигли того, чего хотели", - добавил представитель ЦАХАЛа. Эта операция направлена против "Исламского джихада". Мы также атаковали объекты по производству ракет. Мы провели здесь очень целенаправленную операцию с очень четким посланием, на уровне качества очень целенаправленного ущерба".Бехитини был старшим оперативным командиром в организации и человеком, стоявшим за обстрелы Израиля в прошлом месяце. По данным ЦАХАЛа, он планировал еще один обстрел в ближайшем будущем. Помимо прочего, Бехитини отвечал за утверждение и проведение всех террористических акций из северной части Газы, а также занимался руководством и планированием терактов в израильском тылу. Он также был членом Военного совета "Джихада" и имел прямые контакты с высокопоставленными чиновниками в политическом бюро организации.Изз аль-Дин, родом из Марабы в Самарии, отвечал за руководство операциями "Исламского джихада" в Иудее и Самарии, планировал и поощрял террористические атаки. В прошлом он занимал несколько ключевых постов в организации ХАМАС, в том числе был главой южного региона. Среди прочего, он несет ответственность за теракт, в ходе которого в 2004 году были убиты Тали Хатуэль и ее четыре дочери.