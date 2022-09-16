



Стрельба в Кармель: ранения получил ученик ешивы

Глава ешивы "Реута" в поселении Кармель сказал, что он вел учебную сессию, когда один из его учеников был ранен в ходе предполагаемой террористической стрельбы.



Раввин Натан Офнер рассказал, что 18-летний ученик получил легкое ранение и должен пройти операцию по удалению осколков. Об этом сообщает Times of Israel.



"Мы сидели и занимались, когда услышали громкий шум за учебным залом. Один из студентов вышел проверить, что происходит, и мы услышали еще один шум. Мы с тем же студентом шли туда, все выглядело нормально, а затем мы услышали три очень громких взрыва, за которыми последовал залп, пробивший дверь. Мы все еще не понимали, что попали под обстрел, а потом он заметил, что весь в крови", - рассказал раввин.



Напомним, что силы безопасности продолжают вести розыск стрелка.