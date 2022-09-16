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Стрельба в Кармель: ранения получил ученик ешивы
16.09.2022 10:28 Ольга Белозерова

Стрельба в Кармель: ранения получил ученик ешивы

Глава ешивы "Реута" в поселении Кармель сказал, что он вел учебную сессию, когда один из его учеников был ранен в ходе предполагаемой террористической стрельбы.

Раввин Натан Офнер рассказал, что 18-летний ученик получил легкое ранение и должен пройти операцию по удалению осколков. Об этом сообщает Times of Israel.

"Мы сидели и занимались, когда услышали громкий шум за учебным залом. Один из студентов вышел проверить, что происходит, и мы услышали еще один шум. Мы с тем же студентом шли туда, все выглядело нормально, а затем мы услышали три очень громких взрыва, за которыми последовал залп, пробивший дверь. Мы все еще не понимали, что попали под обстрел, а потом он заметил, что весь в крови", - рассказал раввин. 

Напомним, что силы безопасности продолжают вести розыск стрелка. 

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