



США представили СБ ООН резолюцию по прекращению огня в Газе

США предложили Совету Безопасности ООН резолюцию, поддерживающую временное прекращение огня в Газе.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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"В нынешних обстоятельствах масштабная наземная операция в Рафиахе нанесет ущерб гражданскому населению и приведет к перемещению мирных жителей, возможно, даже в соседние страны. Такой шаг будет иметь серьезные последствия для региональной безопасности и мира", - сказано в документе.



Пока что остается неясным, будет ли это предложение Вашингтона вынесено на голосование.