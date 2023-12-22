Совет Безопасности ООН одобрил предложение об увеличении помощи Газе
Совет Безопасности ООН одобрил предложение об увеличении гуманитарной помощи Газе.
Предложение было принято большинством из 13 стран, которые проголосовали за, США и Россия воздержались.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
В измененном предложении по запросу США говорится, что Израиль не потеряет контроль и надзор за поставками, которые будут поступать в Газу.
Россия предложила собственную поправку, призывающую к прекращению огня, но США наложили на нее вето.