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Совет Безопасности ООН одобрил предложение об увеличении помощи Газе
22.12.2023 19:59 MIGnews.com

Совет Безопасности ООН одобрил предложение об увеличении помощи Газе

Совет Безопасности ООН одобрил предложение об увеличении гуманитарной помощи Газе.

Предложение было принято большинством из 13 стран, которые проголосовали за, США и Россия воздержались.

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В измененном предложении по запросу США говорится, что Израиль не потеряет контроль и надзор за поставками, которые будут поступать в Газу.

Россия предложила собственную поправку, призывающую к прекращению огня, но США наложили на нее вето.
 

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