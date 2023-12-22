



Совет Безопасности ООН одобрил предложение об увеличении помощи Газе

Совет Безопасности ООН одобрил предложение об увеличении гуманитарной помощи Газе.



Предложение было принято большинством из 13 стран, которые проголосовали за, США и Россия воздержались.



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В измененном предложении по запросу США говорится, что Израиль не потеряет контроль и надзор за поставками, которые будут поступать в Газу.



Россия предложила собственную поправку, призывающую к прекращению огня, но США наложили на нее вето.

