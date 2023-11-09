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Белый дом: Израиль согласился на "гуманитарные паузы"
09.11.2023 17:48 Алина Груднева

Белый дом: Израиль согласился на "гуманитарные паузы"

Израиль согласился на четырехчасовые ежедневные "гуманитарные паузы" в Газе.

По данным телеканала "Аль-Джазира", об этом сказал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби .

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Соглашение о прекращении огня призвано позволить жителям северной части Газы безопасно эвакуироваться на юг. По данным издания, "гуманитарные паузы" начнутся с 9 ноября.

Что примечательно, такие "паузы" действовали в течение последних дней, потому в данном сообщении, по словам официальных лиц, нет ничего нового. Накануне, 8 ноября, гуманитарный коридор работал на час дольше объявленного срока из-за большого количества желающих эвакуироваться.

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