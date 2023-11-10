



Семьи похищенных пришли к офису Гутерриша в Нью-Йорке: вопрос не решается

Десятки людей в Нью-Йорке провели демонстрацию перед домом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, требуя от него “поработать над освобождением похищенных людей”.



По словам демонстрантов, они намерены приходить каждую неделю, пока не будет разрешен “величайший кризис с заложниками в современной истории”.

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Демонстранты повесили 239 бабочек по числу похищенных на дереве перед резиденцией генсека, держали таблички с фотографиями похищенных и читали их имена перед дверью дома Гутерриша.

