



Россия поставляет ракеты и отмывает деньги для ХАМАС

Один из ведущих экспертов Германии по исламизму и финансированию терроризма Ребекка Шёненбах заявила в интервью BILD, что главные спонсоры ХАМАС - это Тегеран и Доха.



"Иран поддерживает террористические группировки, такие как "Исламский джихад" и ХАМАС, выделяя около $100 млн в год. Также есть данные, что Катар переводит до $30 млн в месяц", - отметила Шёненбах.



По ее словам, третий важный партнер ХАМАС - это Россия.



"Она значительно поддерживает Иран и делает ставку на движение диктатур против демократий на юге мира. За последние годы состоялось несколько встреч между представителями российского правительства и руководством ХАМАС. Россия играет большую роль в тени, предоставляя деньги и оружие как для Ирана, так и для ХАМАС", - подчеркнула Шёненбах.



Эксперт также уточнила, что российские и иранские ракеты поставляют палестинским боевикам через Сирию. А в Дубае агенты России и Ирана совместно отмывают деньги, в том числе на финансирование терроризма.