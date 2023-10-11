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Россия поставляет ракеты и отмывает деньги для ХАМАС | Фото: BILD
11.10.2023 04:46 Дара Киевская

Россия поставляет ракеты и отмывает деньги для ХАМАС

Один из ведущих экспертов Германии по исламизму и финансированию терроризма Ребекка Шёненбах заявила в интервью BILD, что главные спонсоры ХАМАС - это Тегеран и Доха.

"Иран поддерживает террористические группировки, такие как "Исламский джихад" и ХАМАС, выделяя около $100 млн в год. Также есть данные, что Катар переводит до $30 млн в месяц", - отметила Шёненбах.

По ее словам, третий важный партнер ХАМАС - это Россия.

"Она значительно поддерживает Иран и делает ставку на движение диктатур против демократий на юге мира. За последние годы состоялось несколько встреч между представителями российского правительства и руководством ХАМАС. Россия играет большую роль в тени, предоставляя деньги и оружие как для Ирана, так и для ХАМАС", - подчеркнула Шёненбах.

Эксперт также уточнила, что российские и иранские ракеты поставляют палестинским боевикам через Сирию. А в Дубае агенты России и Ирана совместно отмывают деньги, в том числе на финансирование терроризма. 

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