



Рамалла: Израиль арестовал 7000 палестинцев в 2022 году

За 2022 год Израиль арестовал 7000 палестинцев, в том числе, сотни женщин и несовершеннолетних.



Об этом говорится в отчете палестинского центра политических исследований в Рамалле (Survey PCPS).



Уточняется, что в прошлом году увеличилось число административных задержаний. Согласно отчету, Израиль арестовал минимум 164 женщины, а также 865 детей.



По словам директора центра Рияда Аль-Ашкара, 410 палестинцев были задержаны из-за подстрекательств в социальных сетях.