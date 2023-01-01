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Рамалла: Израиль арестовал 7000 палестинцев в 2022 году
01.01.2023 20:35 Алина Груднева

Рамалла: Израиль арестовал 7000 палестинцев в 2022 году

За 2022 год Израиль арестовал 7000 палестинцев, в том числе, сотни женщин и несовершеннолетних.

Об этом говорится в отчете палестинского центра политических исследований в Рамалле (Survey PCPS).

Уточняется, что в прошлом году увеличилось число административных задержаний. Согласно отчету, Израиль арестовал минимум 164 женщины, а также 865 детей.

По словам директора центра Рияда Аль-Ашкара, 410 палестинцев были задержаны из-за подстрекательств в социальных сетях.

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