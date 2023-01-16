



Приехал за покупками. Израильтянин ранен в Дейр-Кадис

Молодой еврей, приехавший в Дейр-Кадис за покупками, получил удар отверткой и легкое ранение, обстоятельства инцидента расследуются. ЦАХАЛ прочесывает местность.



Ультраортодоксальный еврей вошел в Дейр-Кадис за покупками и, очевидно, получил удар отверткой и легкое ранение, после чего покинул это место. Военные начали поиски нападавших, а полиция Самарии разбирается с инцидентом. Ультраортодоксальный молодой человек был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, после чего будет допрошен по факту инцидента.