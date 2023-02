Подозрение на теракт в Самарии

Днем, 26 февраля, в районе Хавары, в Самарии была совершена попытка теракта.



Террорист открыл стрельбу по автомобилю.



По предварительным данным, два человека были тяжело ранены. Террористу удалось скрыться.



Армия обороны Израиля пока что не прокомментировала инцидент.

A Palestinian armed with a gun shot and seriously injured at least two Israeli settlers at Huwwara village main road, Route 60, S of Nablus City.



The Palestinian fled the scene. pic.twitter.com/ZGyaUZUeyp