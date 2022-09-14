



Палестинские города с высоким уровнем террора могут быть закрыты - ШАБАК

Палестинские города с высокой террористической активностью на севере Самарии могут быть закрыты, согласно рекомендациям ШАБАК - ЦАХАЛу и службам безопасности.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



В ШАБАКе добавили, что палестинские населенные пункты в которых нет явной террористической активности, будут частично закрыты, чтобы позволить палестинцам жить нормальной жизнью и защитить граждан от террористов.



"Ситуация выходит из-под контроля, поэтому необходимо принять новые меры", - говорится в заявлении представителя службы безопасности.



Напомним, что в последнее время в Иудее и Самарии увеличилось число террористических атак. Основная часть террористической активности исходит из Дженина и Шхема.



В ответ на это ЦАХАЛ усилил операции против террористов. Пять месяцев назад началась операция "Волнорез" по противодействию росту уровня террористической активности. Силы безопасности Израиля провели более 2050 контртеррористических операций, в ходе которых было задержано около 1500 разыскиваемых лиц и изъяты сотни единиц оружия.