Адское насилие: Материал New York Times о сексуаьных преступлениях 7 октября





Газета New York Times опубликовала расследование, в котором подробно описывается систематическое сексуальное насилие, применявшееся палестинскими террористами во время вторжения ХАМАСа 7 октября.



Двухмесячное расследование включало интервью с более чем 150 свидетелями, медицинским персоналом, солдатами, консультантами и правительственными чиновниками, а также сканирование видеозаписей, фотографий и данных GPS с мобильных телефонов.



NYT утверждает, что выявила по меньшей мере семь мест, где израильские женщины и девочки подвергались сексуальному насилию или были изувечены, а те, кого газета опросила, рассказали, что нашли тела более 30 женщин в окрестностях проведения фестиваля в Реим.



Среди фотографий, просмотренных The Times, были снимки женщины в кибуце, которую нашли с десятками гвоздей, вбитых в бедра и пах. На кадрах, просмотренных газетой, видны две мертвых израильских девушки-военнослужащие, которым, очевидно, выстрелили прямо во влагалище.



Один из свидетелей рейва рассказал The Times, что около 100 террористов скопились вдоль дороги, где проходил фестиваль, передавая друг другу оружие и тяжело раненных женщин.



Свидетельница говорит, что видела, как на ее глазах изнасиловали по меньшей мере пять женщин, пока она пыталась спрятаться.



Другой свидетель, Раз Коэн, рассказал NYT: "Они все собрались вокруг [одной женщины]... Она стоит. Они начинают ее насиловать. Я видел, что мужчины стоят полукругом вокруг нее. Один проникает в нее. Она кричит. Я до сих пор помню ее голос, крики без слов".



В шести разных домах в кибуцах Беэри и Кфар-Аза было найдено не менее 24 тел женщин и девочек, раздетых, связанных или изуродованных - иногда все вместе - по словам восьми медиков и двух израильских солдат, говоривших с The Times.



По меньшей мере 10 тел женщин-солдат с наблюдательных постов в Газе были найдены со следами сексуального насилия, рассказал газете военный стоматолог, работающий в центре опознания тел.



Подавляющее большинство изнасилованных женщин были впоследствии убиты, но, по словам представителя министерства социального обеспечения Гиля Хорева, по крайней мере трем удалось выжить.



"Ни одна из них не пожелала прийти на лечение", - говорит он.



Два терапевта, лечащие женщину, подвергшуюся групповому изнасилованию на рейве в Реим, сказали The Times, что она не в состоянии говорить с репортерами или следователями о том, что ей пришлось пережить.



"Согласно еврейской традиции, похороны проводятся незамедлительно. В результате многие тела с признаками сексуального насилия были преданы земле без медицинского обследования, а это значит, что потенциальные улики теперь лежат в земле", - пишет NYT.